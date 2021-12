Od sześciu lat pracuje jako pokojówka. Opowiada o kulisach swojej pracy

- Pewnego dnia do hotelu przyjechał mężczyzna, który był u nas już rok wcześniej. Wtedy widać się krępował, ale tym razem już nie i zaprosił mnie do swojego pokoju. Grzecznie odmówiłam, bo to nie moja bajka. Widać myślał, że skoro jest bogaty, to wszystko mu wolno. Było to dla mnie stresujące, bo nie wiedziałam, jak się zachować. Z jednej strony musiałam być uprzejma, a z drugiej dosadnie odmówić - wyznaje.