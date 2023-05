Polacy je uwielbiają. Nie wiedzą o ich "ciemnej stronie"

Mało kto wie, ale tujon wykorzystywany jest do nalewek, m.in. absyntu. Największe zagrożenie stanowi on rozpuszczony w alkoholu, bowiem to właśnie wtedy działa najmocniej i najszybciej. Dlatego też, pod żadnym pozorem nie powinno się przyrządzać nalewek z dodatkiem tujonu na własną rękę. Grozi to poważnym uszkodzeniem narządów wewnętrznych.