Podlej ogródki wodą z popularną przyprawą. Obrodzą jak nigdy wcześniej

Ogórki gruntowe to jedne z najpopularniejszych warzyw uprawianych w przydomowych ogródkach. Niestety, nie są one najłatwiejsze w uprawie. Bywają kapryśne, a do tego są wyjątkowo często atakowane przez szkodniki i choroby grzybowe. Poza zapewnieniem im odpowiednich warunków do wzrostu, warto przygotować domowy nawóz. Działa równie dobrze jak drogie, sklepowe nawozy. A co najlepsze - do jego przygotowania potrzebujesz zaledwie dwóch składników.