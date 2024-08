Polacy na all inclusive. "To jest nasze polskie cwaniactwo"

W tym roku aż 85 proc. polskich turystów wybiera się na wakacje all inclusive. Ma to związek przede wszystkim, z tym że większość osób nie chce czuć żadnych ograniczeń związanych z jedzeniem oraz piciem. Niestety to może być bardzo zgubne.

W sieci krąży wiele historii o Polakach bawiących się na all inclusive. Zdarza się, że niektórzy turyści nie zachowują się na nich tak, jak trzeba. Nie tylko przesadzają z ilością alkoholu jeszcze zanim dotrą do hotelu, ale również bez skrupułów marnują jedzenie. "Newsweek" dotarł do osób, które opowiedziały o swoich doświadczeniach.

Jeść, ile wlezie

Wiele osób wyjeżdża na wakacje all inclusive ze względu na wygodę związaną z posiłkami, którymi można bez ograniczeń zajadać się na miejscu. W dodatku każdy członek rodziny może decydować się na swoje ulubione danie. To często nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim pieniędzy. W końcu nie każdy z nas może pozwolić sobie na to, by codziennie jadać w lokalnych restauracjach. Niestety wielu Polaków na tego typu wyjazdach nie czuje żadnych ograniczeń.

"Polscy turyści nakładali sobie kopiasty talerz i jeszcze przytrzymywali palcem, żeby ta sterta się nie rozwaliła, zanim dotrą do stolika. Nie widziałam, żeby Szwed, Duńczyk czy Francuz tak się zachowywał. To jest nasze polskie cwaniactwo, my wiecznie kombinujemy i to się przenosi także na wakacje"- powiedziała Magda Pinkwart, dziennikarka i podróżniczka i współwłaścicielka biura podróży Lundi Travel.

Diana z Warszawy z kolei zdradziła, że problem ten najczęściej dotyczy osób, które na tego typu wakacje wyjeżdżają po raz pierwszy.

"Jest w nich zachłanność: skoro zapłaciłem, to musi mi się zamortyzować. (...) Myślą pewnie, że zaraz im to jedzenie zabiorą".

Alkohol na all inclusive leje się strumieniami

Wakacje all inclusive to także nielimitowany dostęp do alkoholu, który najczęściej serwowany jest w konkretnych godzinach. Niestety w tym przypadku często również nie stanowimy wzoru do naśladowania.

"Już im się włączył tryb wakacje, a to znaczy, że trzeba się napić. Potem byli pierwsi do awantur i zaczepek" - zdradziła Agnieszka, która w hotelach w Turcji, Egipcie i Grecji pracowała jako animatorka.

