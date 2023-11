Polacy nie chcą brać ślubów kościelnych. Ksiądz mówi o powodach

- Inną sprawą jest to, że małżeństwo kulturowo stało się ceremonią - z białą suknią i wystawnym weselem, na które nie każdego stać. Ważniejsza jest dziś cała "otoczka", która wiąże się z sakramentem, a nie sam sakrament. Ludzie często czekają na to, aż uzbierają pieniądze na odpowiednio wystawną "otoczkę". Zbierają je latami i odkładają to w czasie, co jest niepotrzebne, bo sam sakrament kosztuje "co łaska" - oznajmia.