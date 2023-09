Polacy opracowali metodę wykrywania aborcji farmakologicznej. Uderzy w kobiety?

- Jeśli to ma być narzędzie sprawiające, że kobiety będą się bały dokonać aborcji farmakologicznej, to i tak nie zadziała. Nawet obecnie można sprawdzić, czy we krwi pacjentki są konkretne leki - tylko po co? - komentuje informację o opracowanej przez Polaków metodzie wykrywania aborcji farmakologicznej ginekolog dr Grzegorz Południewski.