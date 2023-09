Chcą zakazu aborcji ciąży z gwałtu. Posłanka ostro reaguje

- To niewyobrażalne, że kobieta, która padła ofiarą ciężkiego przestępstwa, doznała tak ogromnej krzywdy, jak gwałt, miałaby być przez dziewięć miesięcy zmuszana do noszenia ciąży i zmuszana do porodu. Że po przemocy ze strony gwałciciela, ma ją jeszcze spotkać przemoc ze strony państwa, które zamiast dać jej wybór i wspierać ją w nim, ponownie by ją skrzywdziło. To jest po prostu okrutne - podkreśliła.