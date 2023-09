CBA wkroczyło do jej gabinetu. Teraz śledczy wzywają pacjentki

"Zaczęło się przynoszenie jakichś krzyży"

Według informacji przekazanych przez "Fakty" prokuratura sprawdza, czy lekarka nie pomogła komuś w aborcji. Okazuje się jednak, że do dziś jej nie przesłuchano, a ginekolożka nie wie, jaki ma status w sprawie. Sama zakłada jednak, że do jej kłopotów przyczyniły się donosy. Podkreśla, że "zaczęło się przynoszenie jakichś krzyży, różańców, jakichś medalików pod gabinet". - Jak kończę pracę, to staram się wychodzić z ostatnią pacjentką i zamknąć furtkę w jej obecności, bo może ktoś na przykład za domem być i krzywdę mi zrobić - opowiada dr Kubisa.