Polacy w kuchni. Już nie jesteśmy konserwatystami

Cyfryzacja zmienia gastronomię

W tym naszym codziennym, kulinarnym szaleństwie, zapominamy o jednym. Za wszystkimi naszymi gastronomicznymi przygodami stoją restauratorzy, wśród których zdecydowana większość to właściciele niedużych lokali. Mała i średnia lokalna gastronomia nieustannie potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, by się rozwijać i stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Wszyscy słyszymy codziennie o cyfryzacji w biznesie. I to właśnie cyfryzacja stała się wielką szansą dla małych restauracji. Dołączenie do Glovo i rozpoczęcie działalności e-commerce, to dla wielu z nich fundamentalna zmiana – dla prawie połowy małych i średnich restauracji, które dołączyły do platformy, Glovo to pierwszy kanał sprzedaży online. Z globalnych badań platformy wynika, że zamówienia online mogą stanowić dla nich nawet do 40% dodatkowego przychodu.