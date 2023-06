Polacy zrywają go garściami. Mało kto wie, co za to grozi

Czosnek niedźwiedzi to prawdziwy, sezonowy rarytas. W smaku przypomina zwykły czosnek, jednak jest pozbawiony charakterystycznego zapachu. Można wykorzystać go tak jak każdą przyprawę lub przyrządzić z niego fantastyczne pesto. Warto jeść go w sezonie możliwie jak najwięcej. Jest on bowiem cennym źródłem wielu witamin i minerałów. Niestety, ta roślina objęta jest częściową ochroną, a za nielegalne zebranie czosnku niedźwiedziego można dostać mandat w wysokości nawet pięciu tys. złotych.