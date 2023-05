Poleciała do Brazylii. Po plaży spacerowała w krótkiej sukience

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w polskim show-biznesie. Aktorka, wokalistka, influencerka i bizneswomen często uczestniczy w wielu modowych wydarzeniach. Tym razem celebrytka wybrała się do Brazylii, aby obejrzeć najnowszą kolekcję znanej marki.

Na Instagramie Julii Wieniawy można zobaczyć, że od kilku dni aktorka przebywa w Ameryce Południowej. Mimo długiej podróży celebrytka nie rezygnuje z codziennych treningów i stara się utrzymać dobrą formę. Na krótkich filmikach 24-latka pochwaliła się porannym joggingiem na plaży w Rio de Janeiro oraz ćwiczeniami siłowymi. Aktorka po intensywnym początku dnia, zdradziła, że do Brazylii przyjechała na zaproszenie domu modowego Carolina Herrera.

Julia Wieniawa postawiła na czerwoną mini z długim, luźnym rękawem . Sukienka ma okrągły dekolt, a także bufki na rękawach , które są bardzo dziewczęcym elementem stylizacji. Do krótkiej sukienki aktorka dobrała błękitną torebkę do ręki.

W kwestii makijażu Wieniawa postawiła na delikatny makijaż z czerwoną szminką w roli głównej. Odcień idealnie pasował do czerwieni kreacji, a także dodawał hiszpańskiego temperamentu całej stylizacji. Przy tak charakterystycznej sukience, celebrytka zrezygnowała z dużej ilości biżuterii i wybrała delikatne kolczyki koła .

Na uwagę zasługuje też fryzura Wieniawy. Mocno "ulizane" włosy i krótki warkocz dodają subtelności i lekkości całej stylizacji. Zdecydowanie warto zainspirować się tym lookiem podczas przygotowań do urlopu.

