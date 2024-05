Poleciała do Cannes. Postawiła na róż od stóp do głów

Karolina Pisarek poleciała do Cannes jako ambasadorka marki Magnum. Czy będzie miała okazję stanąć wśród światowych gwiazd na czerwonym dywanie? To się dopiero okaże.

Tymczasem modelka opublikowała na swoim Instagramie (obserwowanym przez prawie milion użytkowników) rolkę, w której zaprezentowała stylizację idealnie wpisującą się w trend "barbiecore". I choć przebrzmiał on już w zeszłym roku, to fankom różu zupełnie to nie przeszkadza.