Hit na komunię. Zakupu tych butów nie pożałujesz

W maju sen z powiek wielu kobiet spędza pytanie: jak ubrać się na komunię? Prym w tym temacie wiodą oczywiście minimalistyczne sukienki i garnitury, koniecznie w jasnych kolorach. Można też pokombinować z kamizelką zamiast marynarki lub satynową spódnicą zamiast spodni w kant.

A co z butami? Warto zainwestować w model, który będzie pasował do wszystkiego, bez względu na to, w co postanowisz się ubrać. Niemożliwe? A jednak prawdziwe. Elegancka stylizacja wymaga po prostu eleganckiego obuwia. Poniżej znajdziesz cztery fasony

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jakie buty na komunię? Stonowana klasyka czy szalony błysk?

Pierwsza opcja to białe szpilki – absolutna klasyka wśród czółenek na obcasach. W swojej garderobie ma je m.in. Karolina Pisarek. Będą pasowały absolutnie do wszystkiego, ale my polecamy zestawić je sukienką bądź garniturem, tworząc biały total look. Efekt? Szyk, klasa i wdzięk.

Karolina Pisarek w białych szpilkach © Instagram.com, karolina_pisarek

Wyborem dla kobiet, które są nieco śmielsze i nie boją się modowych eksperymentów, będą "niewidzialne buty". Czółenka na obcasach wykonane z przezroczystych materiałów wydłużają nogi i prezentują się bardzo intrygująco. Ogromną popularność zyskały już kilka sezonów temu. Warto zwrócić uwagę na modele w stylu Mai Hyży, czyli te pokryte błyszczącymi kryształkami.

Maja Hyży w niewidzialnych butach © AKPA | AKPA

© Materiały WP

Alternatywą dla zabudowanych czółenek są oczywiście sandałki na szpilkach, na które warto postawić w naprawdę ciepły dzień. Już od wielu miesięcy najmodniejsze są te w wersji srebrnej i metalicznej. Właśnie w takich zaprezentowała się niedawno Roksana Węgiel. Z czymś lekkim i zwiewnym będą komponowały się idealnie.

Roksana Węgiel w srebrnych sandałkach © AKPA | AKPA

Ten model jest hitem wiosny 2024

Ostatnią propozycją są balerinki z odznaczającym się czubkiem w stylu Chanel lub tego samego typu czółenka na niskich słupkach. Ten model butów robi w sezonie wiosna-lato 2024 absolutną furorę. Sięgają po niego wszystkie fascynatki mody, takie jak Maja Bohosiewicz. Takie obuwie sprawdzi się najlepiej w duecie z eleganckimi spodniami.

Maja Bohosiewicz w dwukolorowych czółenkach © Instagram.com, majabohosiewicz

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!