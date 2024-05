Ostrzeżenie dla działkowców. Policja apeluje

Rozpoczęcie sezonu działkowego oznacza nie tylko miłe chwile spędzone na działce, ale także potencjalne włamania, które mogą mieć tam miejsce. Policja w Lubinie zwróciła się więc z ważnym apelem do działkowców, którym przypomniała przede wszystkim o konieczności zabezpieczenia altan ogrodowych. Wartościowy sprzęt, elektronika i przedmioty pozostawione bez nadzoru, mogą stać się łatwym celem dla złodziei.

Jak zaznaczyła, złodzieje mają obecnie na celu przede wszystkim wartościowy sprzęt ogrodowy, urządzenia RTV i AGD oraz butle gazowe. Z tego też względu, oprócz zabezpieczenia altany, policjantka zaleciła zwrócenie się do zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy będą monitorować także nasz teren i dadzą znać, gdy zauważą, że przebywają na nim podejrzane osoby.

"Starajmy się zapamiętywać twarze obcych osób przebywających w obrębie ogrodów , ponieważ mogą być to potencjalni sprawcy przestępstw i wykroczeń, a rysopis może pomóc policji w ich zatrzymaniu" - dodała.

Choć niewielu działkowców zapewne o tym myśli, włamywacze mogą wejść na teren działki, którą następnie okradną, nawet gdy będziemy na miejscu lub w pobliżu. Niezauważalnie pozbawią nas rzeczy osobistych, w tym np. kluczy do mieszkania.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!