500 zł mandatu po grillu na działce. Świadek zrobił zdjęcie

Początkowo spacerowicz zauważył śmieci spakowane w karton, który znajdował się przy ul. Bocianiej w Zielonej Górze. Ze względu na to, że na paczce znajdowały się dane adresata, a także numer telefonu, mężczyzna postanowiła dać szansę właścicielowi śmieci.

Odpady zniknęły z pierwotnego miejsca, jednak po kilku godzinach przechodzień zobaczył je przy ulicy Ks. Kazimierza Michalskiego. Z kartonu zniknęła nalepka z danymi, jednak bez wątpienia było to, to samo opakowanie pełne śmieci. Niestety ich właściciel zdecydował się wyrzucić je w krzaki. To m.in. tacki grillowe i puszki po piwie.