- Tak się nazywamy, tu się meldujecie, tu pytacie (...), tu się pływa, tu piciu - pracownica mówi krótko i konkretnie, bez rozwodzenia się nad tematem (i bez sztucznego uśmiechu, do którego przyzwyczaiły nas reklamy).

Filmik niesie się po sieci, a internauci są zachwyceni. "Jedyna reklama, którą obejrzałam do końca", "Pani, która występuje, powinna dostać podwyżkę za swoją dobrą robotę", "Wiele podobnych reklam widziałem, ale ta wyjątkowo przyciąga obojętnością" - czytamy w sekcji komentarzy na TikToku.

Ten trend postanowiła przetestować policja w Wołowie. Nagranie ma już ponad milion wyświetleń. Na Instagramie opublikowała je też mł. insp. Małgorzata Sokołowska, która dzieli się swoimi poradami, udostępnia informacje dotyczące bezpieczeństwa i pokazuje, jak wygląda praca w policji. Zapytała przy okazji swoich fanów, co jeszcze mógłby powiedzieć funkcjonariusz.

