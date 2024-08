Policjantka apeluje. Bez jednej rzeczy nigdy nie wchodzi do kajaku

To ważne, aby szczególnie w okresie wakacyjnym, jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. Niestety często zapominamy o tym, że wystarczy niewiele, by uniknąć prawdziwej tragedii. Mł. insp. Małgorzata Sokołowska, która na Instagramie prowadzi profil "Z pamiętnika policjantki" wskazała dwa produkty mogące zaważyć na naszym losie.

W okresie wiosenno-letnim często wybieramy się na wycieczki rowerowe. Niestety zapominamy przy tym o jednym z najważniejszych elementów wyposażenia rowerzysty, jakim jest kask. Zazwyczaj zakładamy go naszym dzieciom, jednak sami rzadko po niego sięgamy. Mł. insp. Małgorzata Sokołowska przekonuje, że to ogromny błąd.

W polskim prawie nie ma konkretnych przepisów, które nakładałyby na nas obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze. Za jego brak nie dostaniemy więc mandatu. Warto jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo i zakładać go zarówno podczas krótkiej przejażdżki, jak i prawdziwej, wielokilometrowej wyprawy.

