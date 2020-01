WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 5 aleksandra domańskalara gesslerolga bołądźjoanna okuniewskamagdalena lamparska Karolina Błaszkiewicz 02-01-2020 (18:25) Polki, którym warto przyglądać się w 2020 roku W dobie Instagrama nietrudno stać się autorytetem. O wiele trudniej jednak utrzymać zainteresowanie, jeśli nic za nami nie stoi. My wybrałyśmy kobiety, które mają coś do przekazania i dla których lajki to sprawa drugorzędna. Patrząc na ich poczynania, spodziewamy się, że w rozpoczynający się właśnie rok 2020 będzie naprawdę dobrym rokiem dla kobiet. Ola Domańska, Joanna Okuniewska i Lara Gessler – czekamy na to, co będą robić w 2020 r. (Instagram.com) Aleksandra Domańska Aktorka i fajna dziewczyna, która pokazuje Polkom, że miłość do samej siebie jest najpiękniejszym, co można sobie dać. 30-latka niczego nie ukrywa przed ponad 200 tys. obserwatorów. Selfie bez makijażu? Proszę bardzo. Post o byciu piątym kołem u wozu? Jak najbardziej. Historia o tym, jak kupowała alkohol, a kasjer zażądał od niej dowodu? Nie ma sprawy. Filmik o problemach z cerą? Jasne! Domańska między wierszami mówi: bywa źle, ale to nie znaczy, że mamy się poddać. Joanna Okuniewska Kilka miesięcy temu redakcyjna koleżanka powiedziała mi, że muszę posłuchać jej podcastu "Ja i moje przyjaciółki idiotki". Po powrocie do domu włączyłam i przepadłam. Dwudziestokilkuletnia podcasterka nagrywająca w piwnicy na Islandii podbiła moje serce tym, że bez owijania w bawełnę nazwała mnie idiotką. Tak, idiotką – z czułością i miłością. Idiotką (bądź "męską idiotką", jak mówi Okuniewska) jest każdy, kto wchodził w relację bez przyszłości, pozwalał się ranić i omamić lubemu bądź lubej. Okuniewska to gwiazda podcastów. Już nie mogę doczekać się, co szykuje w 2020 r. Paulina Górska Ekoaktywizm nie każdemu dobrze się kojarzy. Ale Górska stanowi wyjątek. Słucha jej całkiem sporo osób. Z kilku powodów: nie straszy końcem świata, pokazując twarde dowody na to, co wyprawiamy z planetą, i podpowiada, co możemy zrobić w codziennym życiu, by trochę ulżyć sobie, a zwłaszcza kolejnym pokoleniom. Mądrze i z luzem o ekologii, czyli najbardziej strawnie jak tylko się da. Fundacja Gerlsy – Olga Bołądź, Magdalena Lamparska, Julita Olszewska i Jowita Radzińska Cztery kobiety, które łączy przyjaźń i pasja do filmu. Nie mogły znaleźć dla siebie miejsca, więc stworzyły własne i robią to, co chcą pod szyldem Gerlsów. Ostatnio uzbierały pieniądze na krótkometrażowy obraz "Alicja i Żabka", gdzie podejmują temat aborcji u nastolatki. Chcą pisać historie o kobietach i dla kobiet. Gadają też o tym, co trudne i niewygodne w słuchanym przez internautów podcaście. Jeśli to nie jest przykład kobiecej solidarności, to trudno będzie powiedzieć, co nim jest. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak Marta Malikowska – SzMatka Polka Kilka miesięcy temu pojawiła się na Instagramie, pisząc, że kocha ciuchy z lumpeksów i wymian. Od tamtej pory możemy oglądać jej stylizacje i trochę się zainspirować. Podkreśla, że choć jest feministką, to z nikim nie wojuje. Chce tylko pokazać, że warto dawać ubraniom drugie, trzecie czy dziesiąte życie, a sobie oddać wolność wyboru w atakującym nas konsumpcjonizmem świecie. Z uśmiechem i ironią. Barbara Strójwąs – Trudna Sztuka Psycholożka związków z Poznania, która nie pogłaszcze po główce, za to powie, jak jest. Facet mówi ci, że nie wie, czy chce związku? To może oznaczać tylko jedno: nie chce go z tobą. Boi się zaangażować? Może, ale ty nie jesteś od tego, by go leczyć ze strachu przed relacją. Sarkastyczne uwagi Basi to miód na serce każdej kobiety, która zastanawia się, czy jest wystarczająco dobra. Lara Gessler Żyje w zgodzie ze sobą, mówi, co myśli i robi, co chce. 30-letnia Lara weszła do polskiego show-biznesu pewnie, bawiąc się przypisaną jej rolą celebrytki. Podbija sieć naturalnością i wiedzą o żywieniu, którą wyniosła z domu. Nazwisko nie określa Lary. Ciężko pracuje na swój sukces, z dystansem, bez autocenzury i akceptacją tego, kim jest. Fajnie na nią patrzeć. Wydaje się naprawdę równą dziewczyną. Wystarczy spojrzeć na jej ostatnie zdjęcie w 2019 r. (tutaj), by tak właśnie o niej pomyśleć.