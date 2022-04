Polki w górnictwie. "Wielokrotnie słyszałam, że kobieta na dole przynosi pecha"

- Myślę, że górnicy, którzy codziennie zjeżdżają na dół, nie mogą myśleć o strachu. Jednak z górnictwem jest jak z chodzeniem po górach – to jest żywioł, natura. Zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że coś się może wydarzyć i widzimy, że czasem się wydarza, nawet w najbezpieczniejszej kopalni. Podstawą jest, by nie bagatelizować zagrożeń, nie wpadać w rutynę. Mam dużo koleżanek, których mężowie są górnikami. Lęk o drugą osobę pojawia się zawsze, ale, co ciekawe, kobiety, które same pracowały w kopalni, łatwiej go oswajają – zauważa Karolina Baca-Pogorzelska.