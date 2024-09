Połóż na środku ogrodu. Kleszcze natychmiast się zbiegną

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które żywią się krwią ptaków i ssaków. Choć samo ukąszenie nie jest bolesne, może być naprawdę niebezpieczne. Przenoszą wiele groźnych chorób, takie jak babeszjoza, borelioza czy mykoplazmoza. Każda z nich zagraża zdrowiu, a nawet życiu.

Najwyższą aktywność kleszczy odnotowuje się na przełomie maja i czerwca, a także we wrześniu i październiku. Jak się przed nimi uchronić? Poznaj prosty sposób.

Sam test jest bardzo łatwy do wykonania. Wystarczy nawinąć biały ręcznik na kij od mopa i przesuwać nim po trawniku, drzewach oraz krzewach. Jeżeli na ręczniku pojawią się kleszcze, będzie to oznaczało ich obecność w ogrodzie. To ważna informacja, która pozwala na szybkie podjęcie działań profilaktycznych.