Połóż na środku ogrodu. W mig pozbędziesz się ślimaków

Pomrowy, czyli ślimaki bez skorupki, to prawdziwa zmora nawet najbardziej doświadczonych ogrodników. Pojawiają się w zasadzie znikąd, zwłaszcza po deszczu. Wyjaśniamy, jak pozbyć się pomrowów z ogrodu.

Pomrowy to duże ślimaki, których cechą charakterystyczną jest brak skorupy. To najgorszy możliwy rodzaj ślimaka w ogrodzie, bowiem jest w stanie w krótkim czasie zrujnować uprawy. Szczególnym uwielbieniem darzą kapustę i sałatę. Jeśli zauważysz ślimaki na terenie swojego ogrodu czy też działki, czym prędzej zabierz się za usuwanie szkodników z ogrodu.

Owocowa pułapka na ślimaki

Ogród to raj dla ślimaków. Nie dość, że znajdują w nim pożywienie w postaci ich ulubionych roślin, to do tego panują tam warunki, które wprost uwielbiają. Poza roślinami, pomrowy żywią się także niewielkimi owadami, które licznie odwiedzają nasze działki i ogrody, zwłaszcza latem.

Prawdziwa inwazja ślimaków. Jak się ich pozbyć w prosty sposób?

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Pomocny okaże się owoc, a dokładniej, grejpfrut. Okazuje się, że pomrowy go uwielbiają. Jak więc wykorzystać ten cytrus w walce ze ślimakami? Wystarczy położyć przecięty na pół owoc w miejscu, w którym pojawiły się ślimaki. Z uwagi na to, że grejpfrut obfituje w dużą ilość olejków eterycznych, pomrowy szybko wyczują jego zapach i skierują się w jego stronę, wpadając w pułapkę. Kiedy zgromadzą się przy grejpfrucie, zbierz je i wynieś z ogrodu.

Naklej na ogrodzenie i doniczki. Ślimaki nawet się nie zbliżą

Miedź to materiał, który odstrasza ślimaki. W kontakcie z miedzią, ślimaki doznają lekkiego porażenia, które uznają za zagrożenie. Wówczas rezygnują z obranej drogi i szukają innego miejsca, w którym mogłyby się zadomowić. Dlatego też jeśli chcesz uchronić swój plon przed ślimakami, zaopatrz się w samoprzylepną folię miedzianą. Obklej nią ogrodzenie, a także doniczki czy rozsadniki, na których znajdują się rośliny lubiane przez ślimaki. Taka miedziana "zapora" skutecznie zniechęci mięczaki do dalszej wędrówki. To w pełni bezpieczny i tak naprawdę humanitarny sposób na zabezpieczenie plonu przed szkodnikami.

