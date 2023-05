Genialny patent na ślimaki. Trik ogrodnika, który nie zawodzi

Polska to trzeci największy importer ślimaków w Europie. W naszym kraju występuje aż 231 gatunków tych stworzeń. Można spotkać je dosłownie wszędzie, zarówno w miejskich parkach, na chodnikach jak i w ogrodach. Ich obecność w ogrodzie nie zwiastuje nic dobrego. Mimo niewielkich rozmiarów są one w stanie dokonać naprawdę poważnych zniszczeń w ogrodzie, o czym przekonał się już niejeden ogrodnik.

Dlaczego ślimaki odwiedzają nasze ogrody?

Ślimaki najbezpieczniej czują się w wysokich trawach, których w naszych ogrodach nie brakuje. Mięczaki przepadają też za wilgotnymi miejscami, w których to mogą znaleźć pożywienie. Żywią się pędami i łodygami roślin, a także drobnymi owadami. Dlatego nasze ogrody to dla nich prawdziwy raj, z którego to za nic nie chcą się wynieść. Co gorsza, apetyt ślimaków jest wręcz nieposkromiony. Kiedy znajdą roślinę, którą to mogą się posilić, nic nie jest w stanie ich od siebie oderwać. Stanowią one poważne zagrożenie, nie tylko dla pojedynczych roślin, ale i dla całej uprawy.

Prawdziwa inwazja ślimaków. Jak się ich pozbyć w prosty sposób?

Rozsyp w ogrodzie. Ślimaki szybko się z niego wyniosą

Choć ślimaki to bardzo wolne stworzenia, rozmnażają się one z zastraszająco szybkim tempie. Dwa ślimaki w ogrodzie nie stanowią zagrożenia, ale już kilka sztuk więcej to ryzyko prawdziwej inwazji, która poważnie zagraża roślinom. Żeby temu zapobiec, trzeba odstraszyć szkodniki z ogrodu. Nie trzeba od razu sięgać po silne środki chemiczne. Wystarczy wykorzystać produkt, który większość z nas ma w swoim domu i spożywa go na śniadanie. Tym produktem są skorupki jajek.

Jak wykorzystać skorupki jaj do odstraszenia ślimaków? Wystarczy ugotować jajka i obrać je ze skorupek. Następnie, trzeba je skruszyć. Pokruszone skorupki rozsyp wokół roślin. Nie żałuj ich — to także doskonały sposób na odżywienie gleby, bowiem skorupki jaj obniżają pH gleby, co doceni wiele roślin. Rozkruszone skorupki utrudnią ślimakom dostanie się do roślin, co zniechęci je do dalszych poszukiwań pożywienia. Szybko wyniosą się z ogrodu w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia.

