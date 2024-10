Połóż obok doniczki ze storczykiem. Wiosną będzie uginać się od kwiatów

Jesień to czas, w którym warto zadbać o przygotowanie roślin do zimy, stosując tzw. okres przejściowy, mający na celu hartowanie storczyków. W tym celu nie zaszkodzi wieczorami otworzyć okno, aby przyzwyczaić storczyki do stopniowo zmieniającej się temperatury. Chłodne powietrze pobudza rośliny do kwitnienia i wypuszczania nowych pędów. Należy unikać jednak przeciągów, które storczyki bardzo źle znoszą.