Kup w aptece i spryskaj korzenie. Storczyk odżyje w oczach

Storczyki to rodzaj bylin należących do rodziny storczykowatych. Na całym świecie występuje ok. 33 różnych gatunków tych kwiatów. Ze względu na swój wyjątkowy wygląd cieszą się niesłabnącą popularnością. Niestety, nie należą one do najłatwiejszych w uprawie. Wystarczy jeden błąd, żeby wszystkie kwiaty odpadły.