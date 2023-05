Rozsyp na podłodze. Wybije rybiki co do jednego

Najlepiej czują się w łazience, ale można je spotkać w całym domu. Rybiki to owady prowadzące skryty tryb życia. Ich ulubionym pokarmem są resztki organiczne zawierające cukier. Gustują nie tylko w okruszkach chleba czy mące, ale też ludzkim naskórku czy włosach.

W sklepach dostępne są specjalistyczne środki chemiczne, ale z pomocą przychodzą też domowe, zdecydowanie bezpieczniejsze dla ludzi sposoby. Jednym z nich jest własnoręcznie wykonana trutka, po której padną co do jednego. Wystarczy mieszanka z dwóch składników, które z pewnością masz w domu.

Skutecznym sposobem jest też pułapka na rybiki. Można ją wykonać ze starej gazety, która po zwilżeniu przyciągnie spragnione celulozy stworzenia. Gdy wejdą do środka, zawiniątko należy wyrzucić.

Spryskaj zakamarki, a uciekną w mig. Dla rybików to katastrofa

