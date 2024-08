Ambasada ostrzega Polaków. Uważaj w Chorwacji

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Piękna pogoda, ciepła i czysta woda oraz zapierające dech w piersiach krajobrazy przyciągają każdego roku miliony turystów. Niestety oszuści i naciągacze chętnie w pełni wykorzystują ten fakt. Jak nie dać "nabić się w butelkę", a przy okazji nie stracić swoich pieniędzy? Polska ambasada ostrzega.

Wielu Polaków wybiera się do Chorwacji samochodami. Dzięki temu na miejscu nie muszą martwić się o wypożyczenie samochodu i mogą zabrać ze sobą znacznie więcej bagaży. Zdarza się, że podczas podróży pojazd się jednak psuje. Wówczas wiele osób korzysta z pomocy drogowej. Okazuje się, że naciągacze dopatrzyli się w tym sposobu na szybkie wzbogacenie się.

Polska ambasada z siedzibą w Zagrzebiu poinformowała, że wiele osób pomaga w odholowaniu lub naprawie auta, jednak oczekują za to znacznie zawyżonej opłaty.

Polska ambasada w Chorwacji zdradziła, co zrobić, by nie dać się naciągaczom, gdy zepsuje nam się auto. Okazuje się, że w pierwszej kolejności należy skontaktować ze swoim ubezpieczycielem. Następnie można także skorzystać z usług Chorwackiego Auto Klubu (HAK).

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!