Chcesz zamówić kawę w Chorwacji? To wyższa szkoła jazdy

TikTokerka odniosła się również do chorwackich cen, aby turyści z Polski, jeszcze zanim przyjadą, zorientowali się, ile powinni zapłacić za poszczególne rodzaje kaw. Te mniej "wymyślne" powinny kosztować od 1,40 do 2 euro. Za "bijela kava" zwykle zapłacimy do 2,50 euro, natomiast za "ledena kava" - do 4 euro. Jednak w bardziej turystycznych miejscach ceny mogą wzrosnąć nawet do pięciu euro za wymarzoną filiżankę.