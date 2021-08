Polska influencerka ciałopozytywna krytykuje wywiad z Kardashiankami. "Brzmi jak nieśmieszny żart"

Zaprzeczają, że kreują nieosiągalne standardy piękna

Kim Kardashian zapytana o to, czy uważa, że razem z siostrami kreuje nieosiągalne standardy piękna opowiedziała: "Nie, nie sądzę tak. Bo myślę, że to my wstajemy rano, to my wykonujemy tę pracę, to my ćwiczymy".