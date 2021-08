TikTokerka pokazuje swój "obwisły" brzuch. Obserwują ją setki tysięcy osób

Jej nagranie zrobiło furorę

Jessica opublikowała krótki filmik na TikToku, w którym pojawiła się w czerwonym topie z dekoltem i ciemniejszych dżinsach. Tuż pod nim napisała: "Zmuszam was wszystkich do zobaczenia mojego obwisłego brzucha. Tego lata już mnie to nie obchodzi". Jej nagranie zrobiło furorę, a obserwatorki dziękowały jest, że pokazuje prawdziwą siebie.