Polska youtuberka mieszka na Florydzie. Tornado przeszło niedaleko jej domu

Amerykanie mierzą się właśnie z niszczycielskim żywiołem. Choć wiele osób zdążyło się ewakuować, ogromna część mieszkańców postanowiła czekać we własnych domach na nadejście huraganu Milton. Anna Gretkowska, która szerszej publiczności znana jest jako The Kretka, pozostaje w ciągłym kontakcie ze swoimi fanami. Nagranie, które opublikowała na Instagramie, doskonale obrazuje, z jakimi problemami muszą borykać się mieszkańcy Florydy.

Do nadejścia huraganu Milton mieszkańcy Florydy przygotowywali się już od kilku dni. Władze apelowały o to, by jak najszybciej ewakuować się z najbardziej zagrożonych kataklizmem terenów. Niestety z różnych powodów część obywateli nie mogła sobie na to pozwolić. Na wielu stacjach benzynowych zabrakło paliwa, a korki były wręcz kilometrowe.