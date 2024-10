Ma farmę na Florydzie. Zrezygnowała z ewakuacji, by zostać ze zwierzętami

Oczy całego świata zwrócone są w kierunku Florydy, która mierzy się z huraganem Milton. Meteorolodzy podkreślają, że jest on jednym z największych żywiołów, które w ciągu ostatnich 100 lat nawiedziły ten właśnie region. W telewizji oraz mediach społecznościowych pojawiły się komunikaty o ewakuacji.

Osoby mieszkające na najbardziej zagrożonych terenach, które się jednak na nią nie zdecydowały, miały napisać na ramieniu swoje dane, tak by ułatwić m.in. ewentualną identyfikację zwłok. Okazuje się, że wiele osób nie opuściło swoich domów z ważnych powodów. Wśród nich jest także Sara Weldon.

Ewakuacja takiej gromadki nie była łatwa, dlatego ich właściciele podjęli decyzję o zostaniu na miejscu razem z nimi. Część stworzeń zabrali ze sobą do domu.

Sara Weldon kilka godzin temu opublikowała nagranie, na którym widać już pierwsze skutki nadejścia huraganu. Kobieta i jej mąż postanowili bowiem sprawdzić, co dzieje się z ich pozostałymi zwierzętami. Na filmiku widać mocne opady deszczu. Wiał również bardzo mocny wiatr. Farmerka nie ukrywa, że najgorsze jeszcze przed nimi.

