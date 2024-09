Wiedziała, że umiera. "Nie chciałam odbierać mu nadziei"

Publiczność znała go z takich produkcji jak "Stawka większa niż życie", "Plebania", "Pensjonat pod Różą" czy "Na Wspólnej". Największą popularność przyniosła mu rola Edwarda Tyczyńskiego w "Klanie". Ze względu na charakterystyczny typ urody i osobowość nazywany był "polskim Alainem Delonem".

Krzysztof Kalczyński mierzył się z rakiem płuc - nowotwór był nieoperacyjny, lekarze nie zastosowali więc nawet radio i chemioterapii. Halina Rowicka poprosiła medyków, by nie informowali męża, ile pozostało mu czasu. Aktor cały czas liczył, że doczeka narodzin wnuczki.

Końcówka choroby była bolesna dla całej rodziny, która obserwowała odchodzenie aktora. Ból uśmierzały leki, lekarze uprzedzali, że pojawią się przerzuty do kości, mózgu, co będzie oznaczało potężne cierpienie.

Ostatnie chwile życia Krzysztofa Kalczyńskiego były dramatyczne. Rodzina spotkała się na wspólnym obiedzie, podczas którego aktor zakrztusił się kompotem; pojawiły się problemy z oddychaniem i przetransportowano go do szpitala. Dwie godziny później nie było z nim już kontaktu. Stan aktora z każdą chwilą się pogarszał.

