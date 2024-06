Siostra Kalczyńskiej zorganizowała ślub w tydzień. Ceremonia była nietypowa

Anna Kalczyńska to znana prezenterka telewizyjna, która przez lata była związana ze stacją TVN. Swoją przygodę z programem "Dzień Dobry TVN" rozpoczęła w 2014 roku, współprowadząc go początkowo z Robertem Kantereitem, a później z Jarosławem Kuźniarem i Andrzejem Sołtysikiem. Po zakończeniu współpracy z TVN-em dziennikarka postanowiła obrać nowy kierunek zawodowy, zakładając własną firmę specjalizującą się w organizacji szkoleń i konferencji.

Kalczyńska jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tutaj oznajmiła swoim obserwatorom, że jej młodsza siostra wyszła za mąż. Dziennikarka podzieliła się kilkoma prywatnymi kadrami z tego dnia.

Anna Kalczyńska ma brata Filipa oraz o 14 lat młodszą siostrę Marię. Kobieta jako jedyna z rodzeństwa nie związała się zawodowo z show-biznesem. Zamiast tego ukończyła prawo i ekonomię na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie oraz Copehagen Business School. To właśnie w Danii odbyła się skromna ceremonia ślubna Marii Kalczyńskiej. Co ciekawe wesele zostało przygotowane w siedem dni.

Na co dzień 34-latka czerpie radość z życia, podróżuje i uprawia wiele sportów, dlatego też na ślubie nie mogło zabraknąć tego elementu. Para młoda zaraz po ceremonii wskoczyła w sportowe koszulki i zorganizowała nietypową atrakcję - mecz siatkówki plażowej. Z relacji na Instagramie Marii Kalczyńskiej wynika, że ze swoim narzeczonym poznała się właśnie podczas sportowego spotkania.

Siostra Anny Kalczyńskiej zorganizowała ceremonię w plenerze. Wśród gości pojawili się najbliżsi przyjaciele oraz rodzina. Po meczu impreza przeniosła się do centrum miasta, gdzie młodzi mogli kontynuować celebrację swojego wielkiego dnia.

W trakcie ceremonii Maria Kalczyńska postawiła na prostą kreację z krótkim rękawem i długością do kolana. Do sukienki w biało-beżowym kolorze panna młoda dobrała błyszczące buty na szpilce. Pan młody, Filip, również postawił na sportową elegancję. Do granatowego garnituru i białej koszuli z kołnierzem dodał białe sneakersy.