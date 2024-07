"Polskie obozy pracy". Pracownica ujawnia prawdę o drogich hotelach

Praca w pięciogwiazdkowych hotelach często kojarzy się z prestiżem, elegancją i wyjątkowymi standardami obsługi. To miejsca, gdzie każdy detal ma znaczenie, a goście oczekują perfekcji na każdym kroku.

Malwina, była pracownica jednego z pięciogwiazdkowych hoteli w Beskidzie Śląskim, nie wspomina tego okresu dobrze. Dzięki pracy w hotelu udało jej się jednak wyciągać około 8 tysięcy na rękę, a w trzy miesiące oszczędzić 20 tysięcy złotych. To wszystko jednak za sprawą przymusowych nadgodzin, które wymagał od niej pracodawca.

Malwina wspomina również o innym skandalu, do jakiego doszło na takim wyjeździe. Podczas jednej z firmowych imprez młodziutkie kelnerki były obcesowo podrywane przez innego kierownika restauracji.

