Pomaga ukraińskim sierotom. "Pytają, czy cokolwiek pozostało z ich życia"

Pałac, który stał się domem

— Wróciliśmy do domu w niedzielę po godz. 22. Byliśmy w kilku sierocińcach w Ukrainie. Ten w wiosce Nadyby pod Lwowem mieści się w Pałacu Truchnickiego. To jest pałac, który zbudował kiedyś Polak, który bardzo pomagał Ukraińcom. To było miejsce, w którym wiele osób znalazło schronienie i tak jest też teraz – opowiada Górska. — Formalnie to nie jest sierociniec, ale oddolna inicjatywa mieszkańców wioski. Początkowo było tam 30 dzieci. W piątek było ich już 15 – zaznacza.