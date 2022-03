"Niepotrzebny im dodatkowy stres". Są problemy z zapisami ukraińskich dzieci do szkół

O problemach organizacyjnych z przyjmowaniem do szkół ukraińskich dzieci i braku wsparcia państwa dużo mówią m.in. nauczyciele. Postanowiłam to sprawdzić. Zadzwoniłam do kilku placówek, podając się za osobę, która pomaga rodzinom z Ukrainy zapisać ich dzieci do polskiej szkoły. Na pierwszy ogień poszła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku.