"Pomaganie jest legalne". Maja Ostaszewska wróciła z Podlasia

Maja Ostaszewska apeluje do internautów

Aktorka w dalszej części posta przekonuje, że osoby, znajdujące się na polsko-białoruskiej granicy padły ofiarą politycznych gier. Apeluje, by rozmawiać o tym i przekonywać innych. Zdaniem Ostaszewskiej kluczowe jest również przekonanie naszych władz, by wpuścili do strefy stanu wyjątkowego pomoc humanitarną oraz medyczną.