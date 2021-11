"Ci ludzie tam zostaną i jak przyjdą mrozy, to będą masowo umierać w lesie". Antoni Pawlicki o sytuacji na granicy

"Ludzie, którzy forsują granicę, na początku zawsze są wypoczęci i pełni sił, powiedziałbym, że ochoczo zdeterminowani do szturmu, bo powiedziano im, że to jest proste i że Niemcy są niedaleko. A często nie zdają sobie sprawy, że to zupełnie inny kraj. Nie wiedzą też, czym jest las, bo w ich szerokości geograficznej on po prostu nie występuje. A więc tylko ze słyszenia przygotowali się do tej rzeczywistości polskiej jesieni i zimy" – komentuje aktor na łamach Onetu.