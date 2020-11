Pomalowali kota czerwonym sprayem. "Biłbym metalową pałką po łapach"

"To jest przegięcie. Tak wygląda kot, który został wypuszczony (jak każdego dnia) i wieczorem wrócił do domu. Cała sytuacja miała miejsce wczoraj w Dąbrowie Górniczej. Za znęcanie się nad zwierzętami biłbym metalową pałką po łapach. Niezależnie kim był oprawca, wstydź się człowieku. Nikt, ale to nikt nie ma prawa tak traktować zwierząt" – napisał Litewka.

Pomalowali kota czerwonym sprayem

Łukasz Litewka zaapelował też do komentujących, żeby nie łączyli tej sytuacji z protestem kobiet, który odbył się w mieście. "Możemy sobie gdybać, to równie dobrze mógł być pijany typ, któremu się nudziło, jakieś dzieciaki, które uznały to za świetny żart, a może sąsiad nie lubi kota? Nie mam dowodów na nic. Niezależnie jak do tego doszło, kot nie jest w dobrym stanie" – relacjonował.