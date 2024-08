Pomidory pękają na potęgę? Warto pamiętać o jednym

Pomidory to prawdziwe bogactwo witamin oraz minerałów. Nic więc dziwnego, że królują w kuchni. Sprawdzą się nie tylko na śniadanie, ale również na obiad i kolację. Jak wyhodować je samodzielnie? Sprawdźcie.

Najczęściej na hodowlę pomidorów decydują się osoby z ogrodami, które bez przeszkód mogą wydzielić miejsce na warzywnik. Ostatnio często też można się spotkać z ich uprawą na balkonach. Trzeba jednak wiedzieć, jak to robić.

Pomidory są niezwykle wymagające. Należy zapewnić im nie tylko odpowiednią glebę, ale przede wszystkim warunki do wzrostu. Najlepiej czują się w ciepłym, ale jednocześnie wilgotnym środowisku. Właśnie dlatego często uprawiane są w tunelach. Równie ważne jest także ich regularne podlewanie.

Aby później móc zbierać z krzaczków pomidory, musimy również odpowiednio je nawozić np. obornikiem lub kompostem. Szczególnie ważne jest to w okresie kwitnienia i owocowania.

