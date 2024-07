Pomnik Marii Koterbskiej wzbudził kontrowersje. Autorka rzeźby odpowiedziała

"(...) Dla nas to właśnie opina rodziny była i jest w tej sprawie najważniejsza. I to jest nasz komentarz do krytyki, która pojawiła się w sieci po odsłonięciu pomnika. A czy jesteśmy zadowoleni z pracy Lidii Sztwiertni? Skoro zadowolony jest syn Pani Marii, to my tym bardziej" - przekazał. Urzędnik dodał też, że "o gustach się nie dyskutuje" i nie mają zamiaru odbierać ludziom prawa do wyrażania własnej opinii na temat pomnika.