"Nie mam rodziny". Danuta Rinn najbardziej bała się samotności

Choć zrobiła wielką karierę, jej życie prywatne nie wyglądało tak, jak sobie to wymarzyła. Jej największy przebój, "Gdzie ci mężczyźni", stał się niejako hymnem jej życia Rinn, bo nigdy nie udało jej się znaleźć szczęścia w miłości.

"Decyzję o tym, kiedy odejść, trzeba podjąć we właściwym momencie. Czasem trzeba chłopa odstawić i jeszcze kopnąć w cztery litery" - stwierdziła i dodała, że mąż "wysysał z niej całą krew".

Mieli w życiu inne priorytety. Dla niego najważniejsza była kariera, a dla niej - rodzina. Jej marzył się dom i dzieci, a on wolał jeździć w trasy. Niektórzy byli zdania, że to on zrujnował jej życie i zaprzepaścił szansę, aby została matką.