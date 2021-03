Pomysł na biznes dla kobiet? Panie wybierają franczyzę

Co trzecia firma prowadzona jest w Polsce przez kobietę, a liczba przedsiębiorczyń wciąż rośnie. Panie szczególnie chętnie angażują się w biznes franczyzowy. Dowód? Aż 62 proc. sklepów sieci Żabka prowadzonych jest z powodzeniem przez płeć piękną.

Choć dziś zaledwie co trzecia firma prowadzona jest w Polsce przez kobietę, to ostatnie dane wskazują, że ta dysproporcja względem mężczyzn znacząco się zmniejsza. W styczniu br. wnioski o zarejestrowanie działalności złożyło nieco ponad 8 tysięcy kobiet i ponad 15 tysięcy mężczyzn. Podobnie sytuacja wyglądała w poprzednich miesiącach.

Kobiety zazwyczaj działają w handlu i usługach: prowadzą restauracje, pensjonaty, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie oraz oczywiście – sklepy, w tym spożywcze. Najlepszym przykładem na to jest sieć sklepów franczyzowych Żabka. Aż 62 proc. sklepów tej sieci prowadzonych jest z powodzeniem przez panie!

Z badań Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net wynika, że firmy kierowane przez płeć piękną są bardziej stabilne, a kobiety w biznesie prezentują większy optymizm.

– Bez wątpienia siłą nas, kobiet, jest wola walki o siebie i swoją przyszłość oraz determinacja – podkreśla Żaneta Grabowska, franczyzobiorczyni sklepu Żabka z Sochaczewa. – Jeśli postawimy przed sobą jakiś cel, to jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele, by go zrealizować, angażujemy się w nasze zadania w stu procentach. To na pewno zaleta w prowadzeniu własnego biznesu, ponieważ niestraszne są nam żadne nieprzewidziane trudności i nie poddajemy się. Myślę, że dlatego kobiety świetnie sprawdzają się w roli franczyzobiorczyń – zarządzając swoim sklepem, wkładają w to całe siebie. Są też przeważnie lepiej zorganizowane od mężczyzn, co także ułatwia realizację postawionych sobie zadań.

Żabka w całości funkcjonuje jako sieć franczyzowa – każdy sklep prowadzi niezależny przedsiębiorca, który odpowiada za zatrudnienie pracowników, rozlicza się bezpośrednio z Urzędem Skarbowym czy ZUS

Czterokrotnie większa szansa na sukces

Franczyza, jako sposób na biznes, daje znacznie większą szansę na sukces niż prowadzenie firmy na własną rękę.

Jak wynika z informacji Polskiej Organizacji Franczyzodawców, pierwsze pięć lat udaje się przetrwać tylko około 20 procentom firm założonych pod własnym szyldem, w porównaniu do 70–80 procent przedsiębiorstw prowadzonych we franczyzie, które w tym czasie działają z sukcesem.

Franczyzodawca oferuje nie tylko sam pomysł, ale – w zależności od firmy – także wsparcie partnerom biznesowym. Najczęściej są to szkolenia dla osób, które nie pracowały w handlu oraz pomoc przy wyposażeniu lokalu, wsparcie logistyczne, marketing i reklama.

Wspomniane wsparcie w Żabce oferowane jest nie tylko na początku współpracy, ale przez cały czas prowadzenia wspólnego biznesu.

– Lubię być sobie szefem. Lubię sama zarządzać swoim czasem. Myślę, że jestem przykładem dla pracowników, jak można godzić życie prywatne z życiem zawodowym – mówi Alina Kaźmierczak, franczyzobiorczyni prowadząca sklep Żabka od 5 lat. – Rutynowa praca na etacie daje poczucie stabilizacji, ale otwieranie czegoś nowego daje motywację i chęć do pracy, a przede wszystkim zadowolenie, że coś się udało, że stworzyliśmy coś nowego – dodaje.

Od pieniędzy po know-how. Wszystko od Żabki

Żabka zaprasza do współpracy każdego, kto ma w sobie tzw. „żyłkę do interesu” – również tych, którzy nie mają zbyt dużych oszczędności na start. Na początek wystarczy ok. 5 tysięcy złotych. Sieć szkoli i prowadzi swoich nowych partnerów przez cały proces zakładania, a potem prowadzenia sklepu. Dodatkowo firma gwarantuje każdemu nowemu franczyzobiorcy 16 tysięcy zł gwarantowanego przychodu przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności. Oczywiście, jeśli zarobimy więcej, większy będzie nasz zysk.

Na sukces wpływa niewątpliwie dobrze dobrane miejsce na sklep. Nie musimy jednak szukać takich miejsc sami. To Żabka wskazuje najlepszą lokalizację i sama wynajmuje lokal oraz wyposaża go. Początkujący przedsiębiorca musi z własnej kieszeni zapłacić tylko za kasę fiskalną, zakupić towary regionalne i opłacić koncesję.

Całą resztą – formalnościami, w tym wynajmem lokalu, materiałami reklamowymi, wsparciem IT czy głównym zatowarowaniem – zajmuje się Żabka.

Co ważne, każdy, kto podejmuje współpracę z siecią, może w każdej chwili z niej zrezygnować. Po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.

Trzeba dodać, że franczyzobiorcy pozostają niezależnymi przedsiębiorcami. Sami opłacają składki ZUS, powadzą księgowość czy zatrudniają pracowników.

Biznes w sam raz dla kobiety?

Nikt nie ma wątpliwości, że kobiety w świecie biznesu wciąż muszą udowadniać, że są równie przedsiębiorcze jak mężczyźni. Wciąż funkcjonuje wiele stereotypów, które wpływają na postrzeganie kobiet jako osób, które gorzej sobie radzą jako właścicielki firm. Praktyka temu przeczy – coraz więcej pań zajmuje kierownicze stanowiska w dużych firmach, coraz więcej wybiera własny biznes.

Potwierdza to ranking Mastercard Index of Women Entrepreneurs, w którym Polska znalazła się wśród pięciu krajów oferujących paniom dobre warunki do prowadzenia biznesu. We wcześniejszej edycji tego zestawienia nasz kraj był dopiero na 16. miejscu.

