...Pomysł na prezent na Walentynki? Poznaj najlepsze polskie zmysłowe gry dla dwojga!

Gry dla par cieszą się coraz większą popularnością. Jedna z nich od lat jest najczęściej wybierana przez Polaków jako prezent na Walentynki lub inne okazje, a także prezent dla pary - np. na rocznicę ślubu. Która? Przekonajcie się sami…

Wiele osób wie, że Polacy słyną na świecie z tworzenia gier. Niewielu jednak ma świadomość, że także nasze gry dla par to jedne z najlepszych na świecie, które po sukcesie w Polsce wyruszają właśnie na podbój serc Europy . Mowa tutaj o grze dla par…

Arkana Miłości

materiały partnera Źródło: materiały partnera

Arkana Miłości to zdecydowanie najlepsza gra erotyczna dla dwojga - dla osób zakochanych oraz osób w związku. Jest to cała seria gier dla par (3 warianty o różnym stopniu pikantności). Obchodzą one właśnie swoje 10-lecie, jednak ich największa popularność przypada na ostatnie 3 lata - wtedy stały się bestsellerem, z wynikiem powyżej 60.000 sprzedanych egzemplarzy.

Dlaczego Arkana Miłości są wybierane tak często?

To gra karciana, którą można zabrać ze sobą wszędzie. Karty zdobią piękne fotografie aktu i zmysłowe cytaty, co z pewnością czyni doznania z gry bardziej pobudzającymi i wyrafinowanymi. Ta gra dla par nie tylko cieszy oko - wyzwania, które znajdują się na kartach, inspirują, rozpalają i… działają.

GRA DLA PAR… W 3 CZĘŚCIACH

Na serię Arkana Miłości składają się 3 części, spośród których można wybrać rozwiązanie idealne dla siebie: “Talia Romantyczna” jest delikatna i zmysłowa, “Talia Namiętna” sprawi, że będziecie temperamentnie “rzucać się po łóżku”, a “Talia Pikantna” pozwoli Wam nieco poeksperymentować. Każda z nich oferuje zupełnie inne doznania. Piękno tej niesamowitej gry erotycznej dla dwojga polega na tym, że wszystkie te części można ze sobą dowolnie łączyć, aby spełniały nasze zmysłowe marzenia - w zależności od kaprysu.

JAK DZIAŁA TA GRA DLA PAR?

Każde z Was dobiera po 5 kart, a swoje kolejki wykonujecie na zmianę. Każda osoba w swojej kolejce może użyć do 3 kart. Arkana Miłości obfitują w różne typy kart, więc jest w czym wybierać… Do dyspozycji mamy tutaj: Arkana – które rozbierają naszego partnera lub nas samych, Wyzwania – które wzmacniają wzajemne przywiązanie i zaufanie, Akcje – które pozwalają oddać się wzajemnym pieszczotom, Akcje Specjalne – które czynią rozgrywkę bardziej dynamiczną, Kontrakcje – które negują/zmieniają Akcje lub Wyzwania, Atuty - które zostają w grze i zmieniają ją na stałe czy Podstępy - które mogą być używane jak Akcje lub do nich dołączane. Gra się kończy, gdy przynajmniej jedna osoba jest już bez ubrania i padnie specjalna karta o nazwie Arkana Miłości. Trochę przywołuje to na myśl “rozbieranego pokera”, ale zapewnia zdecydowanie więcej frajdy! Z pewnością będzie to udany prezent dla niej lub prezent dla niego, jeśli chcemy spędzić Walentynki w sypialni.

Gdyby jednak budowanie własnej talii nie wystarczyło, w grę Arkana Miłości można również grać w taki sposób, że najpierw pojawiać się będą karty najdelikatniejsze, potem bardziej namiętne, a na końcu te, które rozpalają do czerwoności.

Gra dla par Arkana Miłości często jest wybierana na prezent na Walentynki lub prezent na randkę. Jest idealna zamiast kolejnej butelki whisky, ponieważ dostępna jest również w wersji DELUXE, w dużym pudełku z akcesoriami.

OH YES!

materiały partnera Źródło: materiały partnera

OH YES! to gra dla par, która ma premierę w tym roku. Stworzyli ją ci sami autorzy co Arkana Miłości i ma szansę stać się równie popularna, co jej poprzedniczka. W tej niesamowitej grze karcianej dla dwojga mamy do dyspozycji 55 kart, różniących się jednakże od Arkan Miłości wieloma elementami.

GRA DLA PAR O NIESKOŃCZONEJ LICZBIE SCENARIUSZY...

W Arkanach mogliśmy wybierać, jakiego zadania użyć, a tutaj - po prostu się dzieje. OH YES! to gra dla par stworzona dla tych, którzy lubią bardziej spontaniczne i absolutnie zaskakujące gry. Karty losujemy z 4 talii - “JAK?”, “CZYM?”, “CO?” i “GADŻET!”. Ich kombinacja tworzy scenariusz pieszczot do wykonania. Podzielenie 55 kart na 4 talie sprawia, że kombinacji erotycznych scenariuszy mamy aż 31 920! Zatem powtórek w obrębie wielu gier raczej nie będzie. OH YES! to gra dla par, która będzie stanowiła idealny prezent na Walentynki dla niej lub dla niego. Może być używana przez lata, a za każdym razem rozgrywka będzie równie podniecająca i zaskakująca!

JAK DZIAŁA GRA DLA DWOJGA OH YES!?

Gra erotyczna dla par OH YES! działa w następujący sposób: najpierw wyłóż kartę z talii “JAK?”, która powie Ci, jaką pozycję ma przyjąć Twoja druga połówka… Następnie dodaj kartę z talii “CZYM?”, która powie Ci, czego użyjesz do sprawiania przyjemności… Kolejno wylosuj kartę “GDZIE?”, by dowiedzieć się, na jakim obszarze ciała powinieneś się skupić. Na koniec podkręć atmosferę, dodając jeszcze jedną kartę z talii “GADŻET!”, która da Wam dodatkową możliwość użycia akcesoriów zwiększających przyjemność! Walentynki spędzone w sypialni z tą grą dla dwojga z pewnością będą niezapomniane!

Gra OH YES! trwa 10 kolejek, które można rozegrać na przemian, lub jedna osoba może zatroszczyć się całkowicie o drugą. Podczas każdej pieszczoty można użyć przepaski na oczy, jeśli lubicie dodatkowe niespodzianki.

Podsumowując, gra dla par OH YES! jest ZMYSŁOWA - rozbudzi Wasze fantazje i rozpali Was do czerwoności, INSPIRUJĄCA - da Wam mnóstwo możliwości urozmaicania zabaw w łóżku, NIEPOWTARZALNA - ilość kombinacji pieszczot sprawia, że każda gra wstępna będzie inna i nigdy Wam się nie znudzi, ŁATWA - proste grafiki podpowiedzą Wam, co robić, ENERGICZNA - jest dynamiczna i żywiołowa, zachęci Was do nowych pozycji, PROSTA - zasady są tak oczywiste, jak rzut "kostkami miłości", ELASTYCZNA - można ją skrócić, wydłużyć lub dostosować do swoich potrzeb, ZASKAKUJĄCA - nigdy przed tą grą erotyczną nie będziecie wiedzieć, co się stanie! ale też KREATYWNA, bo zawiera karty, które pozwolą Wam włączyć do niej również własne pomysły.

Zresztą… o tym, czy również Wam przypadnie do gustu - musicie przekonać się już sami. Gra karciana dla par OH YES! będzie też świetna jako prezent na Walentynki, prezent dla pary z okazji rocznicy ślubu czy prezent na wieczór panieński i kawalerski.