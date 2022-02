Ponad pół tysiąca tabletów dla seniorów od Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki podarowała 552 tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji. Według badań, tylko ok. 30% seniorów (60+) korzysta z internetu[1], co ma szczególnie znaczenie w okresie pandemii oraz ograniczonej z tego powodu możliwości odwiedzin w placówkach.