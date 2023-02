Popularna sieciówka powiększa rozmiary ubrań. "Modnie pragną wyglądać nie tylko młode i szczupłe"

- Nie zapominamy o naszych klientkach niezależnie od typu sylwetki - dotychczasowe rozmiary powiększyliśmy w obwodach i tak przykładowo rozmiar XXS został powiększony jedynie o 2 cm, natomiast duża zmiana to fakt iż będzie on od teraz systematycznie dodawany do coraz większej puli produktów, co wcześniej nie było standardem. Wkrótce też w naszej ofercie premiera kolekcji plus size. Nasze działania jako marki podążają za trendem body positive i chcemy, żeby w naszych kolekcjach każda kobieta, niezależnie od sylwetki, znalazła coś w czym będzie się czuła sobą - dodaje.