Popularne imię odeszło do lamusa. Polacy już nie chcą tak nazywać chłopców

Tomasz - charakterystyka imienia

Tomasz to imię pochodzenia aramejskiego. Co ciekawe, wywodzi się od słowa "toma", czyli podwójny. Imię to przeszło długą drogę - od greki, przez łacinę, aż do innych języków. W tym do języka polskiego. Uznaje się je za imię biblijne - nosił je apostoł Tomasz, określany "niewiernym".