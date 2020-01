WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Popularne lotnisko opublikowało listę zaginionych rzeczy. Zawieruszył się nawet mąż Na lotniskach czy dworcach zaginione bagaże lub rzeczy osobiste to nic nadzwyczajnego. Każdy z podróżujących może zgłosić problem w przeznaczonym do tego okienku. Jednak jak się okazuje, na liście zagubionych rzeczy są nie tylko walizki i torebki. Można zgłosić zaginięcie każdej rzeczy (123RF) Brytyjski port lotniczy East Midland, zlokalizowany w pobliżu Nottingham, Derby i Leicester, jest jednym z najpopularniejszych lotnisk wśród Polaków podróżujących na Wyspy Brytyjskie. Jednym z najczęstszych kierunków obsługiwanych na tym lotnisku są loty do i z Wrocławia. Teraz jego przedstawiciele opublikowali listę najdziwniejszych rzeczy, które zostały zgłoszone jako zagubione. Trzeba przyznać, że niektóre pozycje wprawiają w osłupienie – wałek do ciasta, glukometr, balkon do chodzenia, klimatyzator i zraszacz. Ktoś zostawił na lotnisku zestaw wiertarek i kluczy. Zgubiono też zabawkową wiertarkę Boscha, trójkąt ostrzegawczy do samochodu, kartę wędkarską i świecącego aniołka-latarnię. Jednak największą uwagę przykuwa zgłoszenie zaginięcia... męża. Jak potwierdził rzecznik lotniska dla portalu Telegraph.co.uk, jedna z pasażerek dopiero dobrą chwilę po zajęciu swojego miejsca w samolocie przypomniała sobie o pozostawionym małżonku. Podniesiony przez nią alarm sprawił, że ruszającą maszynę zawrócono, a na mężczyznę zaczekano.