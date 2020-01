WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 zrzutka oprac. Klaudia Stabach 02-01-2020 (14:54) 5-miesięczna Julka ma guza w sercu. Rodzina prosi o pomoc Pięciocentymetrowy guz zajmuje ponad 80 procent lewej komory serca Julki. Polscy lekarze rozkładają ręce. Jedyną nadzieją jest operacja w Bostonie, na którą potrzebne są dwa miliony złotych. "Wszystkie szpitale, do jakich się zwróciliśmy, uznały przypadek Julki za nieoperacyjny. Brakuje wystarczającego doświadczenia w leczeniu tego typu schorzeń, bo występują one bardzo rzadko" – przyznają rodzice dziewczynki, którzy dowiedzieli się o guzie dopiero podczas ostatniego badania USG. Jedyną szansę dla Julki stanowi operacja w szpitalu w Bostonie w USA – najlepszej na świecie placówce specjalizującej się w takich przypadkach. Lekarze prowadzą stamtąd specjalny program leczenia guzów serca i mają na swoim koncie kilkadziesiąt podobnych operacji. Wszystkie zakończone sukcesem. Podobnie ma być z Julką, która została zakwalifikowana do tego programu, tyle że koszt operacji, transportu medycznego do USA oraz opieki medycznej po operacji to w sumie 2 mln złotych. Kwota jest nieosiągalna dla rodziców dziecka, jednak nie poddają się i walczą o zdrowie córki. Oprócz zbiórki pieniędzy zorganizowanej za pośrednictwem strony zrzutka.pl, można pomóc dziewczynce poprzez udział w licytacji zorganizowanej na Facebooku (Licytacje dla Julki - Operacja w Bostonie). - Mamy mnóstwo fajnych rzeczy. Piłkę Roberta Lewandowskiego, rakietę Agnieszki Radwańskiej, motocykl Ducati, a nawet usługi: wypożyczę męża lub zajmę się twoim dzieckiem - mówi w rozmowie z WP Kobieta Dominika Matuszak, przyjaciółka rodziny. O pomoc dla Julki proszą zarówno jej rodzice jak i 7-letnia siostra Laura. Dziewczynka w liście do świętego Mikołaja poprosiła o zdrowie dla małej siostrzyczki. Do tej pory udało się łącznie zebrać ponad milion złotych, jednak czas nie działa na korzyść chorej dziewczynki. Operację trzeba przeprowadzić w lutym, a zbiórkę zakończyć do połowy stycznia. Dlatego liczy się każdy dzień i każda złotówka. Pieniądze można wpłacać TUTAJ.