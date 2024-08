Popularność imienia Gaja w Polsce rośnie z każdym rokiem. Według danych z rejestru PESEL na dzień 19 stycznia 2024 roku, imię to nosiło 5047 kobiet. W poprzednich latach było to: 4468 w styczniu 2023 roku i 3800 w styczniu 2022 roku.

Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie 93 dziewczynki otrzymały to imię, a także w wielkopolskim (66) i małopolskim (59). Najrzadziej nadawano je w województwie lubelskim, gdzie zarejestrowano jedynie 6 takich przypadków.

Imię Gaja nie tylko odwołuje się do mitologii. Niesie ze sobą bogatą symbolikę związaną z naturą i życiem. Kobiety noszące to imię często postrzegane są jako osoby opiekuńcze, troskliwe i związane z naturą. Właściwości te odzwierciedlają archetyp Matki Ziemi, która była uważana za dawczynię życia i strażniczkę równowagi w świecie.

Kobiety o imieniu Gaja często charakteryzują się silnym poczuciem harmonii i równowagi, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Cenią sobie spokój, a jednocześnie posiadają głęboką intuicję, która pomaga im podejmować mądre decyzje. Są osobami, które potrafią dbać o innych, a ich obecność często wnosi do otoczenia poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Gaja jest również imieniem, które może kojarzyć się z dążeniem do autentyczności i szacunku dla natury.

